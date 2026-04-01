Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

La Folie Sainte-Hélène

Jean-Christophe Rufin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A Sainte-Hélène, territoire britannique perdu dans l'Atlantique Sud, c'est la consternation. Le consul qui administre l'enclave française de Longwood, où est mort Napoléon, a disparu. Comment peut-on se volatiliser sur une île reliée à l'Afrique du Sud par un avion chaque semaine et où tout le monde se connaît ? C'est ce qu'Aurel va être chargé de découvrir. Il va vite comprendre que représenter la France à Sainte-Hélène n'est pas de tout repos. Car Napoléon rend fou. Son souvenir déchaîne encore des passions violentes. Le consul disparu ne manquait pas d'ennemis parmi les fondus de l'Empereur qui viennent visiter le lieu de son exil. Mais qui a pu lui en vouloir au point de l'éliminer ? Sans l'aide d'une jeune Française venue dans cette contrée du bout du monde pour exorciser ses fantômes, Aurel aurait eu du mal à le découvrir. Cette enquête hors norme va nous faire rencontrer des personnages extraordinaires. Cette fois, Aurel, pour notre plus grand plaisir, trouve plus original que lui...

Par Jean-Christophe Rufin
Chez Calmann-Lévy

|

Auteur

Jean-Christophe Rufin

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La Folie Sainte-Hélène par Jean-Christophe Rufin

Commenter ce livre

 

La Folie Sainte-Hélène

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

264 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782702187562
9782702187562
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.