Le cours de notre Histoire a souvent été dévié de manière inattendue, grâce au déchiffrement de codes cryptés, à l'arrestation d'un traître ou bien après la chute d'un complot révélé au grand jour. Dans Déclassifié, remontez le temps du Moyen Age jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour en apprendre plus sur 120 mystérieux faits historiques qui ont bouleversé le cours du temps, et jouez avec eux. A partir de documents d'archives originaux, de cartes, de photographies d'époque ainsi que de documents officiels issus de complots et d'opérations d'espionnage, les jeux et les énigmes de Déclassifié s'inspirent d'intrigues réelles. De l'arrestation des Templiers à l'affaire du collier de Marie-Antoinette, en passant par Mata Hari ou encore la machine Enigma, explorez plus de 500 ans de rebondissements en résolvant les mystères les plus énigmatiques de l'Histoire. A vous de jouer !