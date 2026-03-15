Ce fut le coup de foudre... avec mon professeur. Qu'est censé faire un dragon ? Depuis deux ans, je me languis du professeur Sarris. Dès que je l'ai vu, j'ai su que nous étions faits l'un pour l'autre, mais cela ne peut pas marcher. D'une part, j'étais son élève, et c'est l'homme le plus intègre que je connaisse. D'autre part, il ignore totalement que je suis en réalité un dragon de quatre mille ans venu d'une autre dimension. Lorsque mon peuple s'est enfui sur Terre pour échapper à l'extinction, j'ai juré de mettre de l'ordre dans ma vie et d'arrêter de me comporter comme un gamin. C'est déjà assez compliqué que personne ne me prenne au sérieux... Certes, j'étais peut-être frivole et irresponsable autrefois, et j'ai causé quelques incidents interespèces, mais tout cela appartient au passé. J'ai de grands projets pour l'avenir, et ce travail à l'université est la première étape pour faire mes preuves. Je ne vais pas mettre en péril ce nouveau départ pour qui que ce soit. Mais voilà que mon professeur et moi nous retrouvons à la même fête, et soudain, il ne semble plus complètement hors de portée. Sauf que je suis toujours un adorable dragon qui aime flirter et sur qui personne ne veut compter, et le convaincre que nous devrions être ensemble tout en lui prouvant que j'ai changé est une tâche monumentale. Heureusement, je suis prêt à relever le défi.