Les aventures de Ndoumba

Ndoumba à poutou est un récit contemporain jeunesse qui donne à réfléchir sur les conséquences de décisions que l'on peut prendre dans notre vie à notre place et du déclic d'une simple rencontre qui peut en changer le cours. L'héroïne, Ndoumba apporte une solution à tout un village qui était plongé dans le désarroi et le fatalisme. Elle invite aussi la jeunesse à se prendre en main, à oser, sans rompre complètement avec les traditions.