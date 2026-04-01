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Les aventures de Ndoumba

Lezie Biziki

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Ndoumba à poutou est un récit contemporain jeunesse qui donne à réfléchir sur les conséquences de décisions que l'on peut prendre dans notre vie à notre place et du déclic d'une simple rencontre qui peut en changer le cours. L'héroïne, Ndoumba apporte une solution à tout un village qui était plongé dans le désarroi et le fatalisme. Elle invite aussi la jeunesse à se prendre en main, à oser, sans rompre complètement avec les traditions.

Par Lezie Biziki
Chez Challenges littéraires éditions

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Auteur

Lezie Biziki

Editeur

Challenges littéraires éditions

Genre

Contes et nouvelles

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Les aventures de Ndoumba

Lezie Biziki

Paru le 01/04/2026

72 pages

Challenges littéraires éditions

15,00 €

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Scannez le code barre 9782490414376
9782490414376
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