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En route pour la fluence ! Les animaux de nos régions CE1

Marie-Line Bosse, Cynthia Boggio, Marion Cauvin

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> Un cahier de fluence de niveau CE1 avec une thématique motivante pour les élèves : les animaux de nos régions. > En route pour la fluence ! est une méthode pour faire progresser les élèves dans les 4 dimensions de la fluence : décodage-précision, vitesse, phrasé, expressivité. > Mon cahier de fluence - Les animaux de nos régions comprend : - un animal à découvrir chaque semaine sur des textes variés - un focus sur la difficulté de lecture de la semaine - des exercices récurrents et progressifs pour favoriser l'autonomie des élèves : - précision (mots avec des graphèmes complexes) - mémorisation orthographique pour automatiser la lecture de mots fréquents - phrasé pour poser les groupes de souffle (ponctuation, liaisons...) - vitesse de lecture - expressivité pour mettre le ton et l'émotion > LE + : Un outil Hatier DYS pour adapter la mise en forme des textes (police, interlignage, syllabes en couleur...) pour vos élèves à besoins particuliers Pour en savoir plus : (Lien -> https : //www. editions-hatier. fr/livre/9782401115699)

Par Marie-Line Bosse, Cynthia Boggio, Marion Cauvin
Chez Hatier

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Auteur

Marie-Line Bosse, Cynthia Boggio, Marion Cauvin

Editeur

Hatier

Genre

Français CE1

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En route pour la fluence ! Les animaux de nos régions CE1

Marie-Line Bosse, Cynthia Boggio, Marion Cauvin

Paru le 01/04/2026

64 pages

Hatier

4,80 €

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Scannez le code barre 9782401121102
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