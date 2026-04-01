En route pour la fluence ! Les animaux de nos régions CE1

> Un cahier de fluence de niveau CE1 avec une thématique motivante pour les élèves : les animaux de nos régions. > En route pour la fluence ! est une méthode pour faire progresser les élèves dans les 4 dimensions de la fluence : décodage-précision, vitesse, phrasé, expressivité. > Mon cahier de fluence - Les animaux de nos régions comprend : - un animal à découvrir chaque semaine sur des textes variés - un focus sur la difficulté de lecture de la semaine - des exercices récurrents et progressifs pour favoriser l'autonomie des élèves : - précision (mots avec des graphèmes complexes) - mémorisation orthographique pour automatiser la lecture de mots fréquents - phrasé pour poser les groupes de souffle (ponctuation, liaisons...) - vitesse de lecture - expressivité pour mettre le ton et l'émotion > LE + : Un outil Hatier DYS pour adapter la mise en forme des textes (police, interlignage, syllabes en couleur...) pour vos élèves à besoins particuliers Pour en savoir plus : (Lien -> https : //www. editions-hatier. fr/livre/9782401115699)