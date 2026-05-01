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#Essais

Espère

François, Pape François

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"Une autobiographie n'est pas une affaire privée, mais plutôt un sac de voyage. La mémoire n'est pas seulement ce dont nous nous rappelons, mais ce qui nous entoure. Elle ne parle pas uniquement de ce qui a été, mais aussi de ce qui sera. La mémoire est un présent qui n'en finit jamais de passer, dit un poète mexicain. Cela semble hier, et en réalité c'est demain". Récit d'une vie tout entière vouée à la foi, Espère est la première autobiographie jamais publiée par un pape de son vivant. Le pape François avait d'abord souhaité que ce document exceptionnel ne paraisse qu'après sa mort, mais les exigences de notre temps l'ont résolu à rendre public ce précieux héritage. Dans ce livre inspiré par le désir sincère de transmettre un message d'espoir aux générations futures, le Pape François ne masque rien de sa jeunesse, de ses passions, de ses hésitations et de ses échecs. Il évoque également les enjeux majeurs de son pontificat et les valeurs qui guident son action : la paix, la justice et la fraternité. Contre la folie de la guerre et de la destruction qui frappent notre siècle, ce " roman d'une vie " constitue un testament moral et spirituel d'une force unique.

Par François, Pape François
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

François, Pape François

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Pape François

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Espère

François, Pape François trad. Françoise Bouillot, Samuel Sfez

Paru le 01/05/2026

391 pages

LGF/Le Livre de Poche

22,90 €

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