La Baleine et le Berger

Un jour, alors qu'il arpente avec ses chèvres ce maquis qu'il connaît par coeur, Ulivieru fait une étrange découverte : sur la plage, vers ce lointain qui l'intimide, se détachent les contours d'une baleine. Si le jeune berger corse est tout de suite ému à la vue du mammifère échoué, il est aussi saisi par la surprise, lui qui ne connaît le monde de cette fin du XIXe siècle qu'à travers les cours du maître d'école qui passe par son village chaque mercredi. Mais sa découverte ne s'arrête pas là : sous l'un des flancs de la baleine, il aperçoit le corps sans vie d'un jeune marin. Quel sombre secret a bien pu sceller ainsi leurs destins et les lier à jamais ? Au péril de sa réputation, bravant la brutalité de son oncle, Ulivieru va tenter de tracer son propre chemin, loin de la violence séculaire des hommes. C'est cette histoire qu'Olivier Truc nous conte avec une absolue finesse, celle de personnages à la langue dure mais aux yeux doux, d'un jeune homme en quête de sens et de justice, à cet instant de la vie où tout bascule. Découvrez les collections du musée des Confluences de Lyon sous le regard d'un écrivain.