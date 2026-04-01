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#Essais

Ted Bundy

Esther Hervy

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Derrière le sourire séduisant de Ted Bundy se cachait un effroyable secret. Etudiant en droit, titulaire d'un diplôme en psychologie et figure influente de la scène politique locale, ce bel homme, parfaitement respectable, semblait destiné à un avenir prometteur. Mais, sous cette allure banale, se dessinaient les traits d'un psychopathe. Comment quelqu'un d'aussi intelligent, charmant et d'apparence ordinaire est-il devenu l'un des tueurs en série les plus craints du XXe siècle ? Dans ce livre captivant, Esther Hervy s'aventure au coeur du mystère Bundy, en explorant la dualité d'une personnalité à la fois brillante et monstrueuse. Un récit aussi passionnant qu'incontournable pour tous les amateurs de true crime. Née en 1977, Esther Hervy publie ses premières nouvelles dans des webzines dès les années 2000, puis trois romans entre 2015 et 2018. Depuis 2019, elle se consacre aux grandes affaires criminelles.

Par Esther Hervy
Chez Litos

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Auteur

Esther Hervy

Editeur

Litos

Genre

Criminalité

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Ted Bundy

Esther Hervy

Paru le 01/04/2026

425 pages

Litos

8,90 €

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Scannez le code barre 9782385061630
9782385061630
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