L'écho des tam-tams

L'ouvrage explore la mémoire africaine, ses traditions, ses récits fondateurs et les savoirs spirituels transmis par les anciens. Il s'ouvre sur un appel à revaloriser les ancêtres, souvent oubliés ou marginalisés, en rappelant que d'autres peuples honorent les leurs sans hésitation. Cette première partie souligne la perte de repères culturels provoquée par la colonisation et par l'adoption exclusive de récits extérieurs, notamment bibliques. L'auteur rappelle ainsi : "Africain, si tu es sincère envers toi-même, accorde-leur au moins une place dans tes prières". A travers des contes, des scènes de village, des proverbes et des récits initiatiques, le livre montre comment justice, solidarité et sagesse existaient déjà dans les sociétés africaines anciennes. Les histoires de chefs, de chasseurs, d'enfants ou de familles illustrent une éthique fondée sur l'écoute, le partage et la recherche de l'harmonie. La spiritualité y occupe une place centrale, non comme superstition, mais comme science sacrée liée à la nature, aux énergies, aux cycles du ciel et au monde invisible. Le texte insiste sur les parallèles entre traditions africaines, récits bibliques et philosophies d'Asie. Il défend l'idée que les pratiques africaines ont été diabolisées à tort, alors qu'elles reposent sur une logique de guérison, de protection et d'équilibre. Les masques, par exemple, ne sont pas vus comme des objets mystiques inquiétants, mais comme des canaux révélant la force intérieure : "Le masque ne fait pas le guerrier... il révèle la force qui dort déjà en toi". Enfin, l'ouvrage invite le lecteur à se réapproprier son histoire, ses rites, sa cosmogonie et ses connaissances, afin de restaurer un lien vivant avec ses racines, ses ancêtres et son identité spirituelle.