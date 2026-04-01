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Jimbôchô Sisters Tome 6

Kei Toume

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Ca fait bientôt un an que les soeurs Karakida se sont installées à Jimbocho. Mais tandis que tout change autour d'elles, Ichika, Tsugumi et Minoru restent tourmentées par leurs histoires de coeur, Découvriront-elles enfin ce qui compte le plus à leurs yeux ? Laissez-vous emporter une dernière fois dans le quotidien paisible de nos trois héroïnes. Avec Jimbôchô Sisters, Kei Toume (Sing Yesterday For Me et Les Mystères de Taishô) nous propose une comédie aux personnages féminins haut en couleurs dans le célèbre quartier japonais de Jimbôchô.

Par Kei Toume
Chez Mangetsu

|

Auteur

Kei Toume

Editeur

Mangetsu

Genre

Seinen/Homme

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Jimbôchô Sisters Tome 6

Kei Toume trad. Gabrielle Rodelet

Paru le 01/04/2026

192 pages

Mangetsu

7,95 €

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