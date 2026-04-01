Objet de fantasmes, l'espion d'armée prend de l'importance sous le règne de Louis XV marqué par de nombreux conflits. Marginal, méconnu et mal considéré, cet espion n'est pourtant pas uniquement porté par l'appât du gain : le goût de l'aventure, la reconnaissance sociale ou encore un patriotisme naissant lors de la guerre de Sept Ans, sont autant de motivations. De la guerre de Succession de Pologne (1733) à la disgrâce de Choiseul (1770), cet ouvrage pionnier étudie le renseignement militaire français à travers ses multiples facettes (recrutement des agents, réseaux, hiérarchie, sources, modes d'action, risques encourus...) tout en esquissant à grands traits les enjeux stratégiques de cette période. Grâce à un travail fouillé sur les archives et les écrits d'époque, Stéphane Genêt nous éclaire sur ces acteurs en marge de la société civile et de la sphère militaire : les espions des Lumières. Agrégé et docteur en histoire, Stéphane Genêt est professeur dans le secondaire. Il est aussi le créateur et l'animateur du podcast "T'as qui en Histoire ? "