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Contes populaires de la Grande Lande

Félix Arnaudin

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Les cent-quatre-vingt-un contes gascons ici publiés, traduits et annotés, constituent une pièce maîtresse de l'oeuvre ethnographique de Félix Arnaudin, qui les recueillit autour de Labouheyre à la fin du siècle dernier. Peu de terroirs en France peuvent s'enorgueillir d'une investigation aussi poussée et aussi consciencieuse. Et pourtant cette collecte, conduite par le chercheur landais un peu en marge d'autres travaux auxquels il donna beaucoup plus de temps et d'efforts, n'a commencé à sortir de l'ombre que depuis moins de quarante ans. Les premières éditions, imparfaites à plusieurs points de vue, ont eu au moins le mérite de donner à Félix Arnaudin la place qu'il aurait toujours dû occuper, au premier rang des folkloristes de son temps, et de lui rallier les suffrages administratifs de tous les spécialistes de la littérature orale française. Désormais en collection de poche, ce premier volume des Contes des Ouvres complètes a été établi par Jacques Boisgontier, qui fut ingénieur au CNRS et spécialiste de dialectologie romane, et par Guy Latry, professeur émérite de langue et littérature occitanes à l'Université de Bordeaux.

Par Félix Arnaudin
Chez Editions Cairn

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Auteur

Félix Arnaudin

Editeur

Editions Cairn

Genre

Littérature française

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Contes populaires de la Grande Lande

Félix Arnaudin

Paru le 15/03/2026

468 pages

Editions Cairn

14,00 €

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Scannez le code barre 9791070065273
9791070065273
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