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#Polar

Beautiful Sinner

Anita Rigins

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Une plongée au coeur des ténèbres aux côtés d'un homme à l'âme tachée de sang. A 18 ans, Eden Santoro n'a pas peur des monstres : elle aime Alhan, le plus dangereux d'entre eux. A 20 ans, tout a changé : elle fuit désormais Alhan et ce qu'il représente, le danger, les douleurs du passé, leur passion détruite... Mais, tapi dans l'ombre, son ancien amant rôde toujours, et il ne lui laisse pas le choix : elle doit replonger dans sa Colombie natale, dans l'univers sombre des trafics d'armes, dans les yeux si perturbants du monstre qu'elle a aimé. Forcée de cohabiter avec lui, Eden va découvrir que les mystères qui l'entourent sont plus inquiétants que jamais. Et si, plutôt que de fuir les ténèbres, elle décidait cette fois de danser avec elles ?

Par Anita Rigins
Chez Editions ESI

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Auteur

Anita Rigins

Editeur

Editions ESI

Genre

Suspense romantique

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Beautiful Sinner

Anita Rigins

Paru le 01/04/2026

566 pages

Editions ESI

8,90 €

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Scannez le code barre 9782371267992
9782371267992
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