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Flamefall

Rosaria Munda

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Les seigneurs dragons ont fui la révolution et se sont retranchés au Nouveau-Pythos. Là, ils ne rêvent que de punir les dragonniers usurpateurs... Et reconquérir leur cité dans le sang et les flammes. A Callipolis, Annie, désormais Première Dragonnière, a pour mission de mener la guerre contre les seigneurs dragons, mais aussi de faire appliquer le programme de rationnement établi pour surmonter la famine. Hélas, cette mesure risque de faire d'elle l'ennemie du peuple. Après avoir tué un membre de sa propre famille pour prouver sa loyauté, Lee a bien du mal à trouver sa place. Doit-il soutenir Annie et les autres Gardiens... ou rejoindre un groupe de dissidents bien décidés à renverser le nouveau régime ? Griff, dragonnier au service du Nouveau-Pythos, sait qu'il n'a aucun avenir. D'autant que les seigneurs qui oppriment son peuple exigent de lui tous les sacrifices... Entre la famine qui déchire Callipolis et les Pythéens déterminés à reprendre ce qu'ils ont perdu, Annie, Lee et Griff devront choisir pour quelle cause - et pour qui - ils veulent se battre.

Par Rosaria Munda
Chez Castelmore Editions

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Auteur

Rosaria Munda

Editeur

Castelmore Editions

Genre

Mondes fantastiques

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Flamefall

Rosaria Munda trad. Audray Sorio

Paru le 01/04/2026

542 pages

Castelmore Editions

20,95 €

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Scannez le code barre 9782362317934
9782362317934
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