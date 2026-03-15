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Bordeaux fin de voyage pour Idriss

Muriel Carchon

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2012, Idriss Sissoko, jeune Mahorais d'origine malienne, doit rejoindre par avion un vieil ami de son père à Bordeaux. A l'aéroport de Tombouctou, il est agressé et dépossédé de ses papiers. Démuni, honteux, il décide de se joindre aux nombreux migrants qui tentent de gagner l'Europe. Après avoir affronté maints périls, Idriss, ayant fini par rejoindre Bordeaux, semble revivre chez Edmond Reinhardt qui l'attend depuis un an. La tuerie du Bataclan vient d'avoir lieu quand, le 20 décembre 2015, Edmond est retrouvé mort dans son lit, la gorge tranchée et baignant dans une mare de sang. Le capitaine Rollin est chargé de l'enquête. Après une plongée vertigineuse dans le passé du jeune migrant, il fouillera aussi celui, plutôt trouble, de certains protagonistes où il est question de se réparer des torts subis et de remédier au mal qu'on a fait...

Par Muriel Carchon
Chez La Geste

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Auteur

Muriel Carchon

Editeur

La Geste

Genre

Romans policiers

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Bordeaux fin de voyage pour Idriss

Muriel Carchon

Paru le 15/03/2026

La Geste

13,90 €

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Scannez le code barre 9791035330576
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