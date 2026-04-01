Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Bande dessinée

Comment dessiner ?

Zep, Tébo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Deviens un As du dessin : les leçons de dessin des célèbres professeurs Zep et Tébo Tu as toujours rêvé d'être le roi de la BD ? De savoir dessiner un léopard ou un slip en trois minutes et deux coups de crayon chrono ? De prendre des cours particuliers avec des stars de la BD, des vraies, qui te révéleraient tout de leur quotidien de paillettes et de tâches d'encre de Chine ? Alors ce petit ouvrage aussi drôle qu'instructif est fait pour toi. Un manuel de référence utilisé par les plus grands dessinateurs (comme Zep et Tébo) et recommandé par les plus grands scénaristes (euh, comme Zep et Tébo aussi). Avec Comment dessiner, le dessin est enfin à la portée de tous. Avec des strips truffés de vrais conseils de pros mais aussi de gags poilants, Zep et Tebo livrent tout de leurs trucs et astuces. Dans cette nouvelle édition proposée au format " Tchô ! " classique, Comment dessiner ? nous ouvre aussi les portes du dessin animé à travers 2 pages bonus inédites. Un album plein d'humour et de talent pour avancer crayons en main !

Par Zep, Tébo
Chez Glénat

|

Auteur

Zep, Tébo

Editeur

Glénat

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment dessiner ? par Zep, Tébo

Commenter ce livre

 

Comment dessiner ?

Zep, Tébo

Paru le 01/04/2026

48 pages

Glénat

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782344075753
9782344075753
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.