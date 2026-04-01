Deviens un As du dessin : les leçons de dessin des célèbres professeurs Zep et Tébo Tu as toujours rêvé d'être le roi de la BD ? De savoir dessiner un léopard ou un slip en trois minutes et deux coups de crayon chrono ? De prendre des cours particuliers avec des stars de la BD, des vraies, qui te révéleraient tout de leur quotidien de paillettes et de tâches d'encre de Chine ? Alors ce petit ouvrage aussi drôle qu'instructif est fait pour toi. Un manuel de référence utilisé par les plus grands dessinateurs (comme Zep et Tébo) et recommandé par les plus grands scénaristes (euh, comme Zep et Tébo aussi). Avec Comment dessiner, le dessin est enfin à la portée de tous. Avec des strips truffés de vrais conseils de pros mais aussi de gags poilants, Zep et Tebo livrent tout de leurs trucs et astuces. Dans cette nouvelle édition proposée au format " Tchô ! " classique, Comment dessiner ? nous ouvre aussi les portes du dessin animé à travers 2 pages bonus inédites. Un album plein d'humour et de talent pour avancer crayons en main !