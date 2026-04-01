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Cuisiner les plantes de montagne

François Couplan, Marie-Paule Roc

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Une soixantaine de recettes savoureuses concoctées par un spécialiste des plantes sauvages comestibles et illustrées par une aquarelliste de talent, pour découvrir les vertus culinaires parfois insoupçonnées d'une douzaine de plantes de nos montagnes. A offrir ou à s'offrir. Non seulement elles régalent nos yeux lors de nos promenades et randonnées, mais elles peuvent également réjouir nos papilles. Parmi les nombreuses plantes que l'on rencontre en montagne, certaines se prêtent en effet à de délicieuses recettes tout en nous apportant des éléments nutritifs de qualité. Entrées, plats, desserts, boissons... Avec les plantes de montagne, c'est tout un monde de saveurs originales et souvent méconnues qui s'ouvre à nous. De l'achillée millefeuille à la myrrhe odorante, en passant par l'épicéa et l'épilobe en épi, François Couplan vous propose cinquante-six recettes au goût sauvage, et vous donne bien sûr toutes les informations utiles pour reconnaître les plantes utilisées, les cueillir, les préparer. Et les aquarelles colorées de Marie-Paule Roc contribuent grandement à nous mettre en appétit !

Par François Couplan, Marie-Paule Roc
Chez Glénat

|

Auteur

François Couplan, Marie-Paule Roc

Editeur

Glénat

Genre

Fleurs sauvages

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Cuisiner les plantes de montagne

François Couplan, Marie-Paule Roc

Paru le 01/04/2026

64 pages

Glénat

15,00 €

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Scannez le code barre 9782344075432
9782344075432
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