Saint-Exupery et l'origine du Petit Prince

Le chef-d'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry célèbre ses 80 ans ! Dans le cadre de l'anniversaire des 80 ans de la parution du Petit Prince en France, les éditions Glénat publient une nouvelle édition augmentée de l'intégrale de Saint-Exupéry. Dans une subtile fiction inspirée de faits réels, Pierre-Roland Saint-Dizier et Cédric Fernandez proposent de retracer l'histoire de l'Aéropostale à travers les aventures d'Antoine de Saint-Exupéry. Au fil des pages, est raconté le parcours du pilote, de l'homme et de l'écrivain qui a puisé dans son vécu pour imaginer un conte pour enfants inoubliable. C'est dans les nuits solitaires - entre ses missions au Sahara, en Argentine et aux Etats-Unis - que naît en 1943, Le Petit Prince qui viendra apporter en pleine guerre un peu de lumière, d'innocence et de merveilleux... Pour l'événement, cette intégrale proposée en partenariat avec la Fondation Saint-Exupéry, comprend une couverture inédite et un cahier de 16 pages illustrées avec des dessins jamais publiés.