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Sommets de Haute-Savoie

Alexandre Tourais

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Hors des sentiers battus, une sélection de 44 itinéraires entre randonnée et alpinisme pour gravir autrement des sommets emblématiques de Haute-Savoie. Emprunter un couloir détourné ou un roide labyrinthe de pentes herbeuses entrecoupées de ressauts faciles, s'amuser à repérer les autres personnes qui déambulent sur les sentiers tout proches et qui pourtant ignorent notre présence, essayer de se fondre dans la montagne pour observer, sans les déranger, tel ou tel animal. Après plusieurs années passées à arpenter les chemine de Haute-Savoie, Alexandre lourais, dans l'esprit de ses prédécesseurs - Pascal Sombardier ou Pierre Million nous livre dans ce topo-guide une quarantaine d'itinéraires entre randonnée et alpinisme à l'écart des sentiers bonus. lites parcours où le pied mir est recommandé et où il faut par endroits "poser tes mains" pour de courtes escalades faciles.

Par Alexandre Tourais
Chez Glénat

|

Auteur

Alexandre Tourais

Editeur

Glénat

Genre

Rhône-Alpes

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Sommets de Haute-Savoie

Alexandre Tourais

Paru le 01/04/2026

144 pages

Glénat

17,90 €

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