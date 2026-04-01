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L'Atomiseur

Zep, Tébo

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Le retour du plus balèze des super-héros ! Ses os sont en acier et ses muscles en béton, vous l'aurez compris, Captain Biceps, l'homme le plus fort de la planète est de retour ! Après avoir cassé la figure à un nombre incalculable de gugusses, Captain Biceps traverse cette fois le multivers pour affronter des ennemis de toutes galaxies et de tous horizons. De Marvel au manga, en passant par Minecraft, tout le monde va casquer lors d'affrontements hilarants, dont notre héros sort toujours victorieux, mais pas toujours glorieux... Justicier injustement oublié par l'Histoire, le super-héros imaginé par le créateur de Titeuf, Zep et illustré avec les super-dessins de Tébo, débarque après une longue absence dans des gags courts, méga-drôles et complètement déjantés. Un seul mot d'ordre : tous à couvert !

Par Zep, Tébo
Chez Glénat

|

Auteur

Zep, Tébo

Editeur

Glénat

Genre

Humour

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L'Atomiseur

Zep, Tébo

Paru le 01/04/2026

48 pages

Glénat

11,50 €

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Scannez le code barre 9782344069127
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