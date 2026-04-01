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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Revers

Daniel Arsand

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Bill Tilden est l'un des meilleurs tennismen de tous les temps. Numéro un mondial dans les années 1930 après une ascension fulgurante, celui que l'on surnommait Cannonball a parcouru le globe pour représenter les Etats-Unis. Son jeu, tout en puissance et délicatesse, l'a propulsé sur le devant des tournois les plus illustres et lui a permis de côtoyer les étoiles montantes d'Hollywood. Mais derrière les podiums et les flashs se cachait une personnalité trouble et insaisissable, proche de l'Allemagne nazie et dangereusement attirée par des adolescents. C'est cette face obscure que Daniel Arsand dissèque dans ce récit, envers du décor, revers de la médaille.

Par Daniel Arsand
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Daniel Arsand

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature française

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Revers

Daniel Arsand

Paru le 01/04/2026

176 pages

Actes Sud Editions

19,00 €

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