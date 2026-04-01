Kathleen et Yannick ne se sont plus parlé depuis dix-neuf ans, depuis ce qui est arrivé à leur fille. Aujourd'hui, une nouvelle inattendue leur parvient de l'autre bout du Canada, les obligeant à entreprendre un voyage qu'ils ne peuvent faire qu'ensemble. Tandis qu'ils parcourent des milliers de kilomètres dans un pick-up - entre forêts, montagnes, stations-service et hôtels premier prix -, qu'ils se disputent et se souviennent, une histoire déchirante se fait jour : celle d'un amour féroce, d'ex-femmes compliquées, d'enfants têtus, et d'un lien unique qui n'a jamais vraiment disparu. Sur la route, un avenir insoupçonné commence à se dessiner... Dans une prose qui éblouit à chaque page, "Moon Road" capture l'émerveillement et le chagrin de voir nos enfants grandir, de se remettre d'une douleur longtemps enfouie et de redécouvrir ceux qui nous sont les plus proches alors que nous pensions tout savoir d'eux.