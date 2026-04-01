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Parler de Dieu

Byung-Chul Han

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Byung-Chul Han nous plonge dans le monde à la fois inspirant, clairvoyant et salvateur d'un des plus lumineux esprits du XXe siècle, Simone Weil. En dialoguant avec la philosophe, Han nous fait pressentir mieux que jamais qu'il existe une autre forme de vie, une autre forme d'être que celle qui consiste à se livrer à la performance, la production et la consommation. Les réflexions de la philosophe, plus actuelles que jamais, peuvent nous aider à comprendre et à surmonter la crise que nous traversons. Il y aurait aujourd'hui plus de paix et de beauté dans le monde si nous marchions dans les pas de Simone Weil, si nous vivions comme elle a vécu et pensé avant nous. C'est ce que nous montre Han dans ce petit livre impressionnant.

Par Byung-Chul Han
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Byung-Chul Han

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Weil

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Parler de Dieu

Byung-Chul Han trad. Olivier Mannoni

Paru le 01/04/2026

128 pages

Actes Sud Editions

16,00 €

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