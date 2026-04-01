Une autre histoire des excréments

Les excréments humains ont progressivement été relégués au rang d'impensé collectif, résidus embarrassants que les sociétés modernes ont surtout tenté d'éloigner des villes et de leurs habitants. Alors qu'il y a encore quelques décennies, les excréments étaient considérés comme des sources d'engrais vitales, ils furent finalement évincés par le recours massif à des engrais d'origine fossile, responsables d'importants dommages environnementaux et sanitaires. Ce livre plaide pour leur reconsidération. Retraçant l'histoire, parfois loufoque, de leur gestion par les sociétés humaines, Fabien Esculier démontre qu'ils sont une ressource cruciale pour les décennies à venir. Il nous embarque avec pédagogie dans cette histoire parallèle de nos sociétés, de nos villes, de nos rivières et de nos champs, pour nous donner à voir ce que nous nous efforçons précisément d'éloigner de nos yeux : ces matières que produisent nos corps et dont nous devons compte à la terre.