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Une autre histoire des excréments

Fabien Esculier

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Les excréments humains ont progressivement été relégués au rang d'impensé collectif, résidus embarrassants que les sociétés modernes ont surtout tenté d'éloigner des villes et de leurs habitants. Alors qu'il y a encore quelques décennies, les excréments étaient considérés comme des sources d'engrais vitales, ils furent finalement évincés par le recours massif à des engrais d'origine fossile, responsables d'importants dommages environnementaux et sanitaires. Ce livre plaide pour leur reconsidération. Retraçant l'histoire, parfois loufoque, de leur gestion par les sociétés humaines, Fabien Esculier démontre qu'ils sont une ressource cruciale pour les décennies à venir. Il nous embarque avec pédagogie dans cette histoire parallèle de nos sociétés, de nos villes, de nos rivières et de nos champs, pour nous donner à voir ce que nous nous efforçons précisément d'éloigner de nos yeux : ces matières que produisent nos corps et dont nous devons compte à la terre.

Par Fabien Esculier
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Fabien Esculier

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Histoire de la population

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Une autre histoire des excréments

Fabien Esculier

Paru le 01/04/2026

304 pages

Actes Sud Editions

21,00 €

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Scannez le code barre 9782330218928
9782330218928
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