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#Roman francophone

Saison toxique pour les foetus

Vera Bogdanova

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Une famille russe entre 1995 et 2013, et plus particulièrement trois destins d'enfants "qui vont répéter malgré eux les erreurs de leurs parents". Un état des lieux aux multiples nuances de noir qui dessine avec justesse et recul une société malade, machine à produire des vies chaotiques, contrariées, brisées. "Saison toxique pour les foetus" apporte un éclairage neuf sur la vie en Russie au cours des vingt dernières années - et par conséquent sur le présent qui nous interroge tant - et cela fait tout le prix de ce roman, devenu la référence de la génération Y et la voix des femmes victimes de violences.

Par Vera Bogdanova
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Vera Bogdanova

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Littérature russe

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Saison toxique pour les foetus

Vera Bogdanova trad. Laurence Foulon

Paru le 01/04/2026

352 pages

Actes Sud Editions

9,70 €

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Scannez le code barre 9782330217976
9782330217976
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