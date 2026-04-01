Une famille russe entre 1995 et 2013, et plus particulièrement trois destins d'enfants "qui vont répéter malgré eux les erreurs de leurs parents". Un état des lieux aux multiples nuances de noir qui dessine avec justesse et recul une société malade, machine à produire des vies chaotiques, contrariées, brisées. "Saison toxique pour les foetus" apporte un éclairage neuf sur la vie en Russie au cours des vingt dernières années - et par conséquent sur le présent qui nous interroge tant - et cela fait tout le prix de ce roman, devenu la référence de la génération Y et la voix des femmes victimes de violences.