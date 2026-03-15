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#Roman jeunesse

L'hiver des autres

Hélène Berrut

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Sandrine et Jody vivent au rythme d'un refuge pour animaux, isolé au coeur de la nature. Entre les soins quotidiens, les adoptions difficiles et les démarches administratives, elles s'efforcent d'offrir à leurs pensionnaires un havre de paix, loin de la violence du monde extérieur. Lorsqu'un mal inexplicable se met à toucher les animaux du refuge, les privant peu à peu de leurs émotions, l'équilibre du lieu vacille. Face à cette apathie grandissante, les deux femmes prennent conscience de l'importance vitale du lien qui unit humains et animaux, alors que le silence s'installe. A travers le quotidien du refuge, Hélène Berrut interroge ce qui subsiste de l'empathie et de l'engagement lorsque le lien au vivant se délite et laisse inexorablement place à une forme d'absence. Thèmes abordés : Vie d'un refuge animalier, Lien humain-animal. La collection "lectures animalistes" présente une littérature engagée en faveur de la cause animale. Elle soutient l'association ONE VOICE. Ce roman a remporté le concours d'écriture pour la cause animale 2026 organisé par les éditions EVALOU.

Par Hélène Berrut
Chez Evalou éditions

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Auteur

Hélène Berrut

Editeur

Evalou éditions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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L'hiver des autres

Hélène Berrut

Paru le 15/03/2026

208 pages

Evalou éditions

18,90 €

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