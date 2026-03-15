L'hiver des autres

Sandrine et Jody vivent au rythme d'un refuge pour animaux, isolé au coeur de la nature. Entre les soins quotidiens, les adoptions difficiles et les démarches administratives, elles s'efforcent d'offrir à leurs pensionnaires un havre de paix, loin de la violence du monde extérieur. Lorsqu'un mal inexplicable se met à toucher les animaux du refuge, les privant peu à peu de leurs émotions, l'équilibre du lieu vacille. Face à cette apathie grandissante, les deux femmes prennent conscience de l'importance vitale du lien qui unit humains et animaux, alors que le silence s'installe. A travers le quotidien du refuge, Hélène Berrut interroge ce qui subsiste de l'empathie et de l'engagement lorsque le lien au vivant se délite et laisse inexorablement place à une forme d'absence. Thèmes abordés : Vie d'un refuge animalier, Lien humain-animal. La collection "lectures animalistes" présente une littérature engagée en faveur de la cause animale. Elle soutient l'association ONE VOICE. Ce roman a remporté le concours d'écriture pour la cause animale 2026 organisé par les éditions EVALOU.