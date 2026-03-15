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#Roman francophone

Permanente révolution

Francois Zilliox

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Permanente Révolution est le récit autobiographique de François, 74 ans, qui souhaite "laisser une trace" à ses petits-enfants . Né dans une famille ouvrière marquée par plusieurs générations de mineurs, il décrit son enfance modeste dans une cité minière de l'Est, où "le WC intérieur avec chasse d'eau" représentait déjà un luxe des années 50 . Son récit bascule avec Mai 68, moment fondateur. Il raconte la révolte lycéenne, l'enthousiasme pour "Danny le rouge" et la libération symbolique du pensionnat de jeunes filles. Ces événements éveillent chez lui une conscience politique et un sentiment d'émancipation : "Quel beau moment on a vécu ce jour-là" . Après une adolescence marquée par une première passion amoureuse douloureuse et un épisode dépressif, il décide d'entrer dans la vie active, quittant sa famille pour travailler chez Peugeot. Il y découvre le monde ouvrier, dur, hiérarchisé, mais aussi la solidarité d'une équipe majoritairement féminine. Engagé malgré lui dans les luttes sociales, il participe à des groupes de réflexion et à la création de films militants, témoignant des conditions de vie des jeunes travailleurs. A travers ce parcours, François affirme sa propre voie, en rupture avec la tradition familiale gaulliste et religieuse : "Je suis profondément athée, la brebis galeuse du troupeau".

Par Francois Zilliox
Chez Editions de l'Onde

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Auteur

Francois Zilliox

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

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Permanente révolution

Francois Zilliox

Paru le 15/03/2026

172 pages

Editions de l'Onde

22,00 €

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