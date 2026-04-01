Enlevée par l'Ecossais

Ecosse, 1235 S'enfuir avec le ténébreux Adair Mac Taran ? Marianne Beauxville ne peut s'y résoudre. Certes, cette solution lui permettrait d'échapper au mariage que son frère, seigneur normand, veut lui imposer. Mais Adair est-il vraiment un homme de confiance, comme il le prétend ? Après tout, malgré son charme indéniable, il est écossais et n'a pas hésité à lui voler un baiser scandaleux, au mépris des convenances ! Autant de raisons qui poussent Marianne, prudente, à refuser son aide. Un refus dont Adair n'a manifestement pas tenu compte puisqu'il surgit dans sa chambre, la veille du mariage arrangé avec un autre, pour l'enlever... Frères d'armes 1/5 Roman réédité