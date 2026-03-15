Une étrange histoire de train et de voyage atemporel entre la Chine, la Belgique et Biarritz : " J'étais dans un train allant vers Beijing, en Chine, je me suis endormie, et "paf" ! ". Clotilde, la demi-soeur de Sara Wolfgang, disparaît lors de l'éclipse totale du soleil sur l'île du Malin. Sous-entendus, automutilation, hypnose, internement psychiatrique... Pour Sara Wolfgang et Chantal Frouaster, sa compagne, c'est la descente aux enfers. Un combat sans limites. La lutte d'une vie. Le lutin ailé possède-t-il des pouvoirs paranormaux ? Est-il une projection de l'inconscient de Sara ? Un traumatisme enfoui ? Une force intérieure ? Ou une entité manipulatrice ? L'éclat de la cendre, c'est le symbole de la vie et de la mort. Elle contient la trace du feu passé, ce qui subsiste d'une passion éteinte, la mémoire brûlante de ce qui fut... mais également la renaissance après l'affrontement.