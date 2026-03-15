Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

L'éclat de la cendre

Paul Blanqué

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une étrange histoire de train et de voyage atemporel entre la Chine, la Belgique et Biarritz : " J'étais dans un train allant vers Beijing, en Chine, je me suis endormie, et "paf" ! ". Clotilde, la demi-soeur de Sara Wolfgang, disparaît lors de l'éclipse totale du soleil sur l'île du Malin. Sous-entendus, automutilation, hypnose, internement psychiatrique... Pour Sara Wolfgang et Chantal Frouaster, sa compagne, c'est la descente aux enfers. Un combat sans limites. La lutte d'une vie. Le lutin ailé possède-t-il des pouvoirs paranormaux ? Est-il une projection de l'inconscient de Sara ? Un traumatisme enfoui ? Une force intérieure ? Ou une entité manipulatrice ? L'éclat de la cendre, c'est le symbole de la vie et de la mort. Elle contient la trace du feu passé, ce qui subsiste d'une passion éteinte, la mémoire brûlante de ce qui fut... mais également la renaissance après l'affrontement.

Par Paul Blanqué
Chez Maël Editions

|

Auteur

Paul Blanqué

Editeur

Maël Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'éclat de la cendre par Paul Blanqué

Commenter ce livre

 

L'éclat de la cendre

Paul Blanqué

Paru le 15/03/2026

242 pages

Maël Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791094232071
9791094232071
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ? Boualem Sansal : chez Hachette, “je peux me reconstruire plus facilement“
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.