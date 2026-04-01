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Les secrets d'un urgentiste ; Coup de foudre à Palerme

Carol Marinelli, Annie Claydon

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Les secrets d'un urgentiste, Carol Marinelli Sitôt qu'elle croise le Dr Garth Hughes, Lina sent les battements de son coeur redoubler. Cet homme est différent des autres, elle en est sûre. Peut-être en raison de la tristesse dans son regard ? Ou de ce secret qu'il paraît dissimuler à tous ? Une chose est certaine, travailler à ses côtés à l'hôpital pourrait conduire Lina à enfreindre la règle qu'elle s'est fixée : ne pas tomber amoureuse d'un confrère ! Coup de foudre à Palerme, Annie Claydon Tandis qu'elle patiente dans la clinique de Palerme, Rose s'inquiète : William, son fils de quatre ans, va mal depuis le début de leur séjour en Sicile, au point qu'elle ait jugé plus prudent de le faire examiner. Pourtant, au moment où le pédiatre de garde, un certain Dr Matteo Di Salvo, les reçoit, c'est la colère qui l'emporte : comment cet homme ose-t-il flirter avec elle, alors qu'elle est morte d'inquiétude ? Et, surtout, pourquoi est-elle troublée par son charme méditerranéen ? Romans réédités

Par Carol Marinelli, Annie Claydon
Chez Harlequin

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Auteur

Carol Marinelli, Annie Claydon

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Les secrets d'un urgentiste ; Coup de foudre à Palerme

Carol Marinelli, Annie Claydon

Paru le 01/04/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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Scannez le code barre 9782280528771
9782280528771
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