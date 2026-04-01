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#Roman francophone

Rencontre orageuse à l'hôpital ; Une nuit avec toi

Scarlet Wilson

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Intégrale de la série " Docteurs en mission " Partis en mission pour sauver des vies, ces médecins pourraient bien y trouver l'amour ! Rencontre orageuse à l'hôpital Pour Callie, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses, le respect des règles est essentiel. Alors, quand le Dr Matt Sawyer, connu pour son tempérament rebelle, est associé à son équipe pour une mission temporaire, les étincelles volent immédiatement entre eux... Pas tant à cause de leurs caractères opposés qu'en raison de l'attirance inattendue qu'ils éprouvent l'un pour l'autre... Une nuit avec toi Cette nuit-là, Violet s'en souviendra toute sa vie. La nuit où le baiser merveilleux qu'elle a échangé avec le Dr Evan Hunter lui a fait oublier qu'il était son chef, et que ce baiser leur était interdit... Une nuit dont ils n'ont pourtant jamais reparlé depuis. Alors, le jour où elle apprend qu'ils vont être envoyés ensemble en mission en Afrique, elle sent un espoir mêlé de crainte naître en elle : et si, là-bas, ils succombaient de nouveau à la tentation ? Romans réédités

Par Scarlet Wilson
Chez Harlequin

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Auteur

Scarlet Wilson

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Rencontre orageuse à l'hôpital ; Une nuit avec toi

Scarlet Wilson

Paru le 01/04/2026

288 pages

Harlequin

7,90 €

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Scannez le code barre 9782280528757
9782280528757
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