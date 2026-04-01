Rencontre orageuse à l'hôpital ; Une nuit avec toi

Intégrale de la série " Docteurs en mission " Partis en mission pour sauver des vies, ces médecins pourraient bien y trouver l'amour ! Rencontre orageuse à l'hôpital Pour Callie, médecin spécialisé dans les maladies infectieuses, le respect des règles est essentiel. Alors, quand le Dr Matt Sawyer, connu pour son tempérament rebelle, est associé à son équipe pour une mission temporaire, les étincelles volent immédiatement entre eux... Pas tant à cause de leurs caractères opposés qu'en raison de l'attirance inattendue qu'ils éprouvent l'un pour l'autre... Une nuit avec toi Cette nuit-là, Violet s'en souviendra toute sa vie. La nuit où le baiser merveilleux qu'elle a échangé avec le Dr Evan Hunter lui a fait oublier qu'il était son chef, et que ce baiser leur était interdit... Une nuit dont ils n'ont pourtant jamais reparlé depuis. Alors, le jour où elle apprend qu'ils vont être envoyés ensemble en mission en Afrique, elle sent un espoir mêlé de crainte naître en elle : et si, là-bas, ils succombaient de nouveau à la tentation ? Romans réédités