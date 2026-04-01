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#Roman francophone

Mariage de façade ; Impossible liaison

Barbara Dunlop, Zuri Day

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Mariage de façade, Barbara Dunlop La dernière chose dont Adeline ait envie, c'est bien de se marier ! Or, après une merveilleuse nuit avec le politicien Joe Breckenbridge, elle se découvre enceinte. Afin d'éviter un scandale qui pourrait entacher la réputation de Joe et la sienne, Adeline se résout à contracter avec lui une union de façade. Une mascarade qu'elle sait éphémère - à moins que son coeur en décide autrement... Impossible liaison, Zuri Day Quand Avery comprend que son nouveau client est Cayden Barker, qu'elle n'a pas revu depuis le lycée, elle sait que les problèmes ne font que commencer... Elle devra organiser un gala pour lui mais, hélas, Avery doute de pouvoir rester professionnelle à ses côtés. En effet, le mauvais garçon devenu un puissant homme d'affaires éveille en elle le même émoi qu'autrefois... Romans réédités

Par Barbara Dunlop, Zuri Day
Chez Harlequin

|

Auteur

Barbara Dunlop, Zuri Day

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Mariage de façade ; Impossible liaison

Barbara Dunlop, Zuri Day

Paru le 01/04/2026

320 pages

Harlequin

8,50 €

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Scannez le code barre 9782280526319
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