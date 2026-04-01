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Une vérité inavouable ; La spirale de l'espoir

Nicole Helm, Cynthia Eden

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Une vérité inavouable, Nicole Helm Paniquée, Vanessa tente de réunir ses souvenirs. Certes, elle sait qu'elle est une Carson. Elle sait aussi que l'homme avec qui elle a été enlevée et enfermée dans ce chalet perdu est un Delaney, le clan ennemi du sien. Mais, aussi confuse soit-elle, elle ne peut croire que Dylan et elle ont couché ensemble, quatre mois plus tôt. Et que, plus stupéfiant encore, elle serait enceinte de lui... La spirale de l'espoir, Cynthia Eden Je sais qui a tué ta mère... Abasourdi par les propos de Celia, Sullivan sent l'espoir grandir en lui. Enfin, il va connaître la clé du mystère qui plane sur son histoire familiale ! Mais bientôt, luttant contre la bouffée de désir que la présence de son ex-femme a fait naître en lui, il s'interroge : peut-il vraiment faire confiance à Celia, qui l'a déjà trahi lorsqu'ils travaillaient tous deux pour la CIA ? Romans réédités

Par Nicole Helm, Cynthia Eden
Chez Harlequin

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Auteur

Nicole Helm, Cynthia Eden

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

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Une vérité inavouable ; La spirale de l'espoir

Nicole Helm, Cynthia Eden

Paru le 01/04/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

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Scannez le code barre 9782280525589
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