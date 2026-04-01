Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Cette promesse à tenir ; Le bébé du mystère

Carol Ericson, Jan Schliesman

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette promesse à tenir, Carol Ericson Stupéfait, Liam dévisage Katie, celle dont il a brisé le coeur deux ans plus tôt. Comment la douce jeune femme a-t-elle pu se laisser embrigader par Tempest, l'agence de services secrets qu'il a infiltrée pour prouver ses agissements mafieux ? Malgré ses doutes, Liam se fait une promesse : qu'importent les raisons qui ont poussé Katie à travailler pour Tempest, il la protégera des dangers qu'elle court sans le savoir... Le bébé du mystère, Jan Schliesman Kira est épouvantée. Son ravisseur, qui la traque depuis des mois pour la tuer, n'est autre que Josh, son ex-mari. Josh, qui l'a abandonnée trois ans plus tôt, après la perte de leur bébé. Heureusement, Kira en est sûre : Dalton, le demi-frère de Josh, qui la soutient et la protège, est à sa recherche... Mais Josh lui assène le coup de grâce : " Ton fils est vivant, mais toi, tu vas mourir et tu ne le connaîtras jamais. " Romans réédités

Par Carol Ericson, Jan Schliesman
Chez Harlequin

|

Auteur

Carol Ericson, Jan Schliesman

Editeur

Harlequin

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cette promesse à tenir ; Le bébé du mystère par Carol Ericson, Jan Schliesman

Commenter ce livre

 

Cette promesse à tenir ; Le bébé du mystère

Carol Ericson, Jan Schliesman

Paru le 01/04/2026

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280525572
9782280525572
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.