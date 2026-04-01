Cette promesse à tenir ; Le bébé du mystère

Cette promesse à tenir, Carol Ericson Stupéfait, Liam dévisage Katie, celle dont il a brisé le coeur deux ans plus tôt. Comment la douce jeune femme a-t-elle pu se laisser embrigader par Tempest, l'agence de services secrets qu'il a infiltrée pour prouver ses agissements mafieux ? Malgré ses doutes, Liam se fait une promesse : qu'importent les raisons qui ont poussé Katie à travailler pour Tempest, il la protégera des dangers qu'elle court sans le savoir... Le bébé du mystère, Jan Schliesman Kira est épouvantée. Son ravisseur, qui la traque depuis des mois pour la tuer, n'est autre que Josh, son ex-mari. Josh, qui l'a abandonnée trois ans plus tôt, après la perte de leur bébé. Heureusement, Kira en est sûre : Dalton, le demi-frère de Josh, qui la soutient et la protège, est à sa recherche... Mais Josh lui assène le coup de grâce : " Ton fils est vivant, mais toi, tu vas mourir et tu ne le connaîtras jamais. " Romans réédités