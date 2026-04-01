Fiancée par hasard ; Une héritière à dompter

Alors que Jolie assiste au mariage de sa soeur, elle est émue d'y retrouver Jay Fletcher, celui qui la faisait rêver quand elle était adolescente. Le garçon populaire et athlétique du lycée est plus beau encore qu'autrefois ! Face à lui, elle a toujours eu tendance à perdre son sang-froid mais, quand son ex infidèle surgit sans prévenir, Jolie panique carrément et se déclare fiancée à Jay... Plus fou encore, l'apollon se prête naturellement au jeu, brouillant bientôt la frontière entre réalité et fantasme... + 1 roman gratuit dans ce livre : Une héritière à dompter, Sharon Kendrick - réédité