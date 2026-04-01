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Fiancée par hasard ; Une héritière à dompter

Cara Colter, Sharon Kendrick

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Alors que Jolie assiste au mariage de sa soeur, elle est émue d'y retrouver Jay Fletcher, celui qui la faisait rêver quand elle était adolescente. Le garçon populaire et athlétique du lycée est plus beau encore qu'autrefois ! Face à lui, elle a toujours eu tendance à perdre son sang-froid mais, quand son ex infidèle surgit sans prévenir, Jolie panique carrément et se déclare fiancée à Jay... Plus fou encore, l'apollon se prête naturellement au jeu, brouillant bientôt la frontière entre réalité et fantasme... + 1 roman gratuit dans ce livre : Une héritière à dompter, Sharon Kendrick - réédité

Par Cara Colter, Sharon Kendrick
Chez Harlequin

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Auteur

Cara Colter, Sharon Kendrick

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Fiancée par hasard ; Une héritière à dompter

Cara Colter, Sharon Kendrick

Paru le 01/04/2026

160 pages

Harlequin

4,95 €

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Scannez le code barre 9782280524339
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