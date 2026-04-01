Le corsaire et la demoiselle

Saint-Malo, 1764 Margaux de Kermadec est dos au mur : orpheline de père et ruinée, elle est obligée d'accepter le mariage arrangé pour elle par sa mère. Cependant, lorsqu'elle découvre que son fiancé, le comte de La Guimorais, est responsable de ses malheurs, la flamme de la révolte brûle en elle. Alliée à Josselin Le Gall, un aventurier corsaire aux origines troubles qui en veut lui aussi au comte, elle est prête à tout pour exposer les crimes de l'aristocrate. Cependant, il suffirait d'un rien pour faire dérailler leurs plans, comme cette attirance aussi inattendue que malvenue...