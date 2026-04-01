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#Roman francophone

Le corsaire et la demoiselle

Lynda Guillemaud

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Saint-Malo, 1764 Margaux de Kermadec est dos au mur : orpheline de père et ruinée, elle est obligée d'accepter le mariage arrangé pour elle par sa mère. Cependant, lorsqu'elle découvre que son fiancé, le comte de La Guimorais, est responsable de ses malheurs, la flamme de la révolte brûle en elle. Alliée à Josselin Le Gall, un aventurier corsaire aux origines troubles qui en veut lui aussi au comte, elle est prête à tout pour exposer les crimes de l'aristocrate. Cependant, il suffirait d'un rien pour faire dérailler leurs plans, comme cette attirance aussi inattendue que malvenue...

Par Lynda Guillemaud
Chez Harlequin

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Auteur

Lynda Guillemaud

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

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Le corsaire et la demoiselle

Lynda Guillemaud

Paru le 01/04/2026

288 pages

Harlequin

8,90 €

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