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#Roman francophone

Un irrésistible penchant

Hubert Antoine

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Quels liens improbables unissent une petite culotte et une partie d'échecs sur un toit de New York ? En vingt chapitres aussi vifs que décalés, Hubert Antoine retrace les tribulations de Kitano, étudiant en histoire de l'art au talent de portraitiste rare dont l'imagination débordante l'entraîne sur des terrains périlleux. Un moment sensuel avec Enea - brillante camarade de classe et compagne de son meilleur ami- suffira à fissurer l'équilibre jusque-là parfait du trio. Faut-il avouer ce dérapage à Max-Igor ? Comment préserver la complicité avec Enea sans trahir son presque frère ? La situation se corse lorsque les deux étudiants sont envoyés par leur professeur à New York pour participer à une vente aux enchères aux allures d'opération clandestine. Entre malentendus, désirs esquivés et blizzard, l'ambiguïté entre les condisciples atteint son sommet après un incident révélateur. Il reviendra finalement à Max-Igor de dénouer la crise, en exigeant la plus provocante des réparations. Gauguin, Tom Waits, Marcel Duchamp, Pandora Groovesnore... mais aussi les grands piliers de l'histoire de l'art deviennent les pièces d'un vaste jeu d'échecs avec lesquelles les amis d'enfance se défient, se cherchent et se mettent en danger. Avec une virtuosité réjouissante, Hubert Antoine explore les frontières mouvantes du désir et de la fidélité. On referme ce roman, épris d'une question essentielle : pourquoi cette histoire se raconte-t-elle au présent ?

Par Hubert Antoine
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Hubert Antoine

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Littérature française

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Un irrésistible penchant

Hubert Antoine

Paru le 01/04/2026

176 pages

Grasset & Fasquelle

17,00 €

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Scannez le code barre 9782246843993
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