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Le roman de l'UBB

Serge Legrand-Vall

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Le roman de l'UBB rend hommage aux hommes dont l'engagement, à travers les vicissitudes de l'histoire, a permis les succès des deux clubs de la métropole bordelaise : Le Stade bordelais et le CABBG. Histoires qui auraient pu connaître des épilogues prématurés, lorsque la professionnalisation du rugby a poussé dans l'ombre du monde amateur une grande partie des clubs français. C'est donc à des hommes de bonne volonté que l'Union Bordeaux-Bègles doit d'avoir vu le jour en 2006, à rebours des égoïsmes locaux. Puis à partir de 2007, avec l'arrivée de Laurent Marti à sa présidence, l'UBB a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire du rugby dans la métropole bordelaise. Aujourd'hui en 2025, toute la Gironde soutient l'UBB, qui joue les premières places du Top 14 et a remporté son premier trophée européen. C'est cette grande aventure humaine, sans équivalent dans le rugby français, qui est racontée ici. Avec une préface de Noël Mamère et les témoignages de Laurent Marti, Maxime Lucu, Olivier Brouzet, Blair Connor, Yves Appriou, Patrick Laporte, Franck Joandet, Frédéric Martini, Alphonse Miralles...

Par Serge Legrand-Vall
Chez Editions Cairn

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Auteur

Serge Legrand-Vall

Editeur

Editions Cairn

Genre

Rugby

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Le roman de l'UBB

Serge Legrand-Vall

Paru le 15/03/2026

184 pages

Editions Cairn

18,00 €

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