Ce roman s'inspire d'une histoire vraie. Un soir de mars 1944 en Caroline du Sud, Etat ségrégationniste alors sous l'emprise du Ku Klux Klan, deux petites filles blanches prennent leur vélo pour aller cueillir des maypops, une variété de passiflore aux couleurs éclatantes. On retrouvera leurs corps sans vie dans un marécage d'eau croupie. Georges Stinney Jr., un jeune Noir de quatorze ans, a eu le malheur d'être le dernier à leur adresser la parole. Le garçon est accusé, condamné sans preuves après un simulacre de procès et exécuté deux mois plus tard sur la chaise électrique. Soixante-dix ans après, le procès sera réouvert. Didier Decoin, que les faits divers ont toujours inspiré, nous emmène à la suite de la juge Lucy Mc Gillish, chargée d'étudier la révision éventuelle du jugement, et de son greffier noir, Goliath, dans la ville d'Alcolu où l'odeur des marais prend à la gorge. Qui a tué les deux innocentes fillettes ? Qui avait intérêt à juger en toute hâte l'enfant d'une famille pauvre ? Voluptueuse et imagée, la langue du romancier nous transporte du paradis des maypops à l'enfer du petit George.