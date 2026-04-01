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Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Maypops

Didier Decoin

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Ce roman s'inspire d'une histoire vraie. Un soir de mars 1944 en Caroline du Sud, Etat ségrégationniste alors sous l'emprise du Ku Klux Klan, deux petites filles blanches prennent leur vélo pour aller cueillir des maypops, une variété de passiflore aux couleurs éclatantes. On retrouvera leurs corps sans vie dans un marécage d'eau croupie. Georges Stinney Jr., un jeune Noir de quatorze ans, a eu le malheur d'être le dernier à leur adresser la parole. Le garçon est accusé, condamné sans preuves après un simulacre de procès et exécuté deux mois plus tard sur la chaise électrique. Soixante-dix ans après, le procès sera réouvert. Didier Decoin, que les faits divers ont toujours inspiré, nous emmène à la suite de la juge Lucy Mc Gillish, chargée d'étudier la révision éventuelle du jugement, et de son greffier noir, Goliath, dans la ville d'Alcolu où l'odeur des marais prend à la gorge. Qui a tué les deux innocentes fillettes ? Qui avait intérêt à juger en toute hâte l'enfant d'une famille pauvre ? Voluptueuse et imagée, la langue du romancier nous transporte du paradis des maypops à l'enfer du petit George.

Par Didier Decoin
Chez Stock

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Auteur

Didier Decoin

Editeur

Stock

Genre

Littérature française

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Maypops

Didier Decoin

Paru le 01/04/2026

401 pages

Stock

22,50 €

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Scannez le code barre 9782234096479
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