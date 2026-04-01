Profileuse

Décrypter les scènes de crimes, établir des profils de suspects, définir des stratégies d'audition : tel est le rôle d'Audrey Renard, cheffe du Département des sciences du comportement de la gendarmerie nationale. Loin des représentations des séries américaines, elle dévoile dans ce récit minutieux la rigueur méthodologique inspirée du FBI et l'appui indéniable de l'analyse comportementale dans les enquêtes judiciaires complexes. On y croise le regard apeuré et enfantin de Jonathann Daval, les mains épaisses et inquiétantes de Michel Fourniret, l'hermétisme et la dureté de Nordahl Lelandais... entre autres. Aveux "arrachés" dans les dernières heures de garde-à-vue, liens avec des profileurs du monde entier, collaborations discrètes avec les juges d'instruction... A la fois haletante et profondément humaine, son histoire révèle l'apport essentiel de sa discipline : au-delà du "comment" , comprendre le "pourquoi" du crime afin de rendre justice aux victimes.