Pour cent millions d'euros

Trois cadavres découverts dans un hangar de Saint-Ouen, dont l'un a été méticuleusement éviscéré. Un témoin qui a vu stationner une voiture diplomatique à proximité. Assez d'éléments pour que le commandant Delestran comprenne qu'il va devoir se lancer dans une enquête d'une complexité hors normes. Trafiquants de drogue, d'armes, services secrets, anciens agents passés du côté du crime organisé, telles sont les pièces du puzzle que ce flic et ses équipiers vont devoir reconstituer, reflet de l'instabilité et de la violence d'un monde qui semble avoir définitivement basculé. Dans la blancheur aveuglante de la Sibérie va se résoudre cette enquête aux révélations terrifiantes. Jean-François Pasques est l'auteur de nombreux romans parmi lesquels L'avocat du diable et Fils de personne, lauréat du Prix des Quais des Orfèvres 2023, qui a conquis plus de 230 000 lecteurs.