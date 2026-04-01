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Pour cent millions d'euros

Jean-François Pasques

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Trois cadavres découverts dans un hangar de Saint-Ouen, dont l'un a été méticuleusement éviscéré. Un témoin qui a vu stationner une voiture diplomatique à proximité. Assez d'éléments pour que le commandant Delestran comprenne qu'il va devoir se lancer dans une enquête d'une complexité hors normes. Trafiquants de drogue, d'armes, services secrets, anciens agents passés du côté du crime organisé, telles sont les pièces du puzzle que ce flic et ses équipiers vont devoir reconstituer, reflet de l'instabilité et de la violence d'un monde qui semble avoir définitivement basculé. Dans la blancheur aveuglante de la Sibérie va se résoudre cette enquête aux révélations terrifiantes. Jean-François Pasques est l'auteur de nombreux romans parmi lesquels L'avocat du diable et Fils de personne, lauréat du Prix des Quais des Orfèvres 2023, qui a conquis plus de 230 000 lecteurs.

Par Jean-François Pasques
Chez Fayard

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Auteur

Jean-François Pasques

Editeur

Fayard

Genre

Romans policiers

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Pour cent millions d'euros

Jean-François Pasques

Paru le 01/04/2026

366 pages

Fayard

15,00 €

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Scannez le code barre 9782213734712
9782213734712
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