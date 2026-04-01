Les Murailles de Samaris ; Les Mystères de Pâhry

Que se passe-t-il au juste à Samaris ? C'est pour le savoir que Franz, un envoyé de la ville de Xhystos, prend à son tour la très longue route qui mène à la cité. Mais sur place, le secret ne fait que s'épaissir. Toutes les tentatives de Franz pour appréhender et comprendre ce qui se noue exactement à Samaris restent vaines. Pourquoi ne voit-on jamais d'enfants dans les rues de la cité ? Pourquoi les passages et les lieux que Franz semblait connaître semblent-ils se volatiliser ? La ville (dont l'emblème est la drosera, une plante carnivore), plus insaisissable, plus sinueuse, plus complexe qu'elle ne paraît l'être de prime abord, s'ingénie à lui échapper, encore et toujours... Le chantier de réédition de la passionnante saga des Cités obscures se poursuit avec cet album qui inaugura la série à sa parution en 1984. Cette édition en grand format contient deux histoires : Les Murailles de Samaris et Les Mystères de Pâhry.