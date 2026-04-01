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#Roman jeunesse

Qui a tué mon horrible grand-père ?

Alex T. Smith

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Un "qui est le coupable ? " familial et plein d'humour ! Edna est une enquêtrice en herbe (même si elle n'a encore jamais résolu d'affaire). La mort, les mobiles sordides et tout ce que sa mère juge inapproprié pour une jeune fille de 11 ans n'ont aucun secret pour elle ! Résoudre un meurtre est son rêve le plus fou. Mais elle ne s'attendait pas à devoir enquêter dans sa propre demeure... et à devoir suspecter sa propre famille ! Quand elle retrouve le corps de son (horrible) grand-père, assassiné le jour de son 90e anniversaire, et qu'une tempête de neige empêche de contacter la police, Edna le sait, c'est son moment. Accompagnée de sa fidèle tortue Charles Darwin, elle démasquera le coupable !

Par Alex T. Smith
Chez Casterman

|

Auteur

Alex T. Smith

Editeur

Casterman

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Qui a tué mon horrible grand-père ?

Alex T. Smith trad. Vanessa Canavesi

Paru le 01/04/2026

448 pages

Casterman

15,95 €

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Scannez le code barre 9782203302129
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