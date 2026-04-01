Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Le Sans-Sommeil

Jen Williams

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une âme pour se libérer, une âme pour se venger... Elver est la gardienne de la forêt des Jihs, un territoire dangereux, peuplé de monstres. Sauvée de la mort par la Reine Serpent lorsqu'elle était plus jeune, sa peau empoisonne désormais quiconque la touche. Artaïr vit reclus depuis des années dans un monastère lorsqu'une mission terrible l'oblige à affronter Elver au coeur de la forêt. Mais leur confrontation prend un tour inattendu, car Elver découvre qu'Artaïr est insensible à son don mortel. Et pour cause, Artaïr n'est pas un humain comme les autres : il est un Sans-Sommeil, condamné, la nuit, à partager son âme avec un autre esprit que le sien, un esprit maléfique. C'est Lucian qui prend possession de son corps pendant qu'Artaïr dort, et cet esprit est déterminé à manipuler Elver pour servir ses sombres desseins. Mais Elver a elle-même ses secrets et ses propres raisons de feindre une alliance avec les deux âmes du jeune homme.

Par Jen Williams
Chez Casterman

|

Auteur

Jen Williams

Editeur

Casterman

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Sans-Sommeil par Jen Williams

Commenter ce livre

 

Le Sans-Sommeil

Jen Williams trad. Anne Guitton

Paru le 01/04/2026

416 pages

Casterman

18,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782203300378
9782203300378
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice Le premier roman de Pierre Lemaître adapté au cinéma, avec Benoît Poelvoorde Chainsaw Man s’arrête : ce que change la fin du manga culte
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.