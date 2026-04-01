Le Sans-Sommeil

Une âme pour se libérer, une âme pour se venger... Elver est la gardienne de la forêt des Jihs, un territoire dangereux, peuplé de monstres. Sauvée de la mort par la Reine Serpent lorsqu'elle était plus jeune, sa peau empoisonne désormais quiconque la touche. Artaïr vit reclus depuis des années dans un monastère lorsqu'une mission terrible l'oblige à affronter Elver au coeur de la forêt. Mais leur confrontation prend un tour inattendu, car Elver découvre qu'Artaïr est insensible à son don mortel. Et pour cause, Artaïr n'est pas un humain comme les autres : il est un Sans-Sommeil, condamné, la nuit, à partager son âme avec un autre esprit que le sien, un esprit maléfique. C'est Lucian qui prend possession de son corps pendant qu'Artaïr dort, et cet esprit est déterminé à manipuler Elver pour servir ses sombres desseins. Mais Elver a elle-même ses secrets et ses propres raisons de feindre une alliance avec les deux âmes du jeune homme.