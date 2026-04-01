Le développement psychologique de l'enfant et ses répercussions chez l'adulte

Cet ouvrage propose au lecteur d'effectuer le parcours complet du développement psychologique de l'enfant stade après stade. Très pédagogique, en référence constante à la vie quotidienne, il permet de s'approprier les notions principales de la psychologie de l'enfant, en les référant à leurs conséquences à l'âge adulte. L'auteur fait porter sa réflexion depuis la conception même de l'enfant, les implications psychologiques du stade intra-utérin étant loin d'être neutres dans le développement comportemental du futur adulte.