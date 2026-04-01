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Le développement psychologique de l'enfant et ses répercussions chez l'adulte

Nicole Derboghossian

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Cet ouvrage propose au lecteur d'effectuer le parcours complet du développement psychologique de l'enfant stade après stade. Très pédagogique, en référence constante à la vie quotidienne, il permet de s'approprier les notions principales de la psychologie de l'enfant, en les référant à leurs conséquences à l'âge adulte. L'auteur fait porter sa réflexion depuis la conception même de l'enfant, les implications psychologiques du stade intra-utérin étant loin d'être neutres dans le développement comportemental du futur adulte.

Par Nicole Derboghossian
Chez Dunod

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Auteur

Nicole Derboghossian

Editeur

Dunod

Genre

Psychologie de l'enfant

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Le développement psychologique de l'enfant et ses répercussions chez l'adulte

Nicole Derboghossian

Paru le 01/04/2026

190 pages

Dunod

23,00 €

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Scannez le code barre 9782100893751
9782100893751
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