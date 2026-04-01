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Feedback en action

Raphaël Maisonnier

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Deux tiers des managers déclarent donner régulièrement du feedback, mais seulement un tiers des collaborateurs déclarent en recevoir. Pourquoi ? Parce que trop souvent, ce qu'on pense être un feedback se résume à un compliment creux ou à un reproche maladroit. Découvrez comment donner un feedback, un vrai - celui qui fait grandir, qui libère les potentiels, renforce l'estime de soi et crée des relations de confiance. Ce livre est le compagnon idéal pour réapprendre ce langage négligé et, surtout, le mettre en pratique ! Nourri de retours terrain, d'outils actionnables et d'exercices introspectifs, il répond pas à pas aux questions que tout le monde se pose : comment formuler un feedback sans démotiver ? Comment en demander sans se mettre en danger ? Comment créer un climat où le feedback devient naturel ? Tout est là pour créer une véritable culture du feedback, condition de toute performance collective durable. Osez le feedback. Libérez les potentiels.

Par Raphaël Maisonnier
Chez Dunod

|

Auteur

Raphaël Maisonnier

Editeur

Dunod

Genre

Management

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Raphaël Maisonnier

Paru le 01/04/2026

224 pages

Dunod

18,90 €

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Scannez le code barre 9782100892471
9782100892471
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