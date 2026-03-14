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#Roman francophone

L'amer du thé

Jean Darot

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Immensité de la Chine en éruption qu'il traverse à pied lorsqu'il est enfant ; horizon sans cesse repoussé de l'océan qui le porte jusqu'à la carapace de glace du Groenland ; et surtout, infini de la peau de Shù, cette femme-tuteur le long de laquelle il grandit. Ce sont ces étonnants voyages tressés qui font qu'un jeune garçon explore les sens, chemine dans les méandres de la vie et se construit dans l'amour. Son père, célèbre goûteur de thé, lui transmet mille repères et ce goût particulier pour l'amertume ultime du thé, goût que partagent de nombreux vieux Chinois. Entre récit et conte initiatique, une subtile infusion d'humanisme.

Par Jean Darot
Chez Passiflore Editions

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Auteur

Jean Darot

Editeur

Passiflore Editions

Genre

Littérature française

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L'amer du thé

Jean Darot

Paru le 14/03/2026

204 pages

Passiflore Editions

18,00 €

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Scannez le code barre 9782379461453
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