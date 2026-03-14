L'amer du thé

Immensité de la Chine en éruption qu'il traverse à pied lorsqu'il est enfant ; horizon sans cesse repoussé de l'océan qui le porte jusqu'à la carapace de glace du Groenland ; et surtout, infini de la peau de Shù, cette femme-tuteur le long de laquelle il grandit. Ce sont ces étonnants voyages tressés qui font qu'un jeune garçon explore les sens, chemine dans les méandres de la vie et se construit dans l'amour. Son père, célèbre goûteur de thé, lui transmet mille repères et ce goût particulier pour l'amertume ultime du thé, goût que partagent de nombreux vieux Chinois. Entre récit et conte initiatique, une subtile infusion d'humanisme.