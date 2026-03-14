Les voyageurs à travers le temps

La Terre est divisée entre l'opulence de la surface et le dénuement des souterrains. Au milieu de ce chaos, Anton, issu des Undergrounds, et Sacha, héritière de la haute société, se retrouvent projetés dans un monde en ruines par une faille temporelle. Pour survivre et échapper aux complots, ils devront apprendre à coopérer malgré leurs différences pour affronter des adversaires redoutables. Alors que le conseil de la VDT et les escouades d'élite traquent leurs moindres mouvements, Sacha découvre son aptitude à manipuler les portails. Entre combats épiques sur des toits instables, trahisons au sommet et courses-poursuites mortelles, chaque décision pourrait leur être fatale. Ils devront alors repousser leurs limites pour protéger ceux qu'ils aiment et tenter de restaurer l'équilibre.