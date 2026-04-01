La méga boîte à outils des réseaux sociaux

Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok... Les canaux sont nombreux pour bâtir une stratégie de communication performante. Incontournables, ils vous aideront à accroître votre visibilité. L'objectif de ce livre est de vous proposer un ouvrage complet sur les fonctionnalités des réseaux sociaux, mais également de vous aider à comprendre les différents concepts webmarketing s'y rattachant. Le livre propose 100 outils, regroupés dans 6 dossiers, et certains outils s'accompagnent d'une vidéo : - Réussir ses campagnes publicitaires sur Facebook - Quelles sont les missions du community manager ? - Gérer ses réseaux sociaux avec Hootsuite - Le contenu à snacker - Interview sur le vloggingQue vous débutiez sur les réseaux sociaux ou que vous souhaitiez développer votre stratégie de communication, ce support pratique vous permettra de mieux comprendre le potentiel de ces plateformes et de construire une image adaptée à vos besoins.